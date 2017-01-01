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    Санкції проти Росії: під заборону потрапила популярна бухгалтерська програма 1С

    • Сьогодні, 12:56
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    Програма була розроблена в Росії і мала широкий попит на пострадянському просторі

    В Україні заборонили відому бухгалтерську програму 1С.

    Про це йдеться в указі президента Петра Порошенка.

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    Санкції передбачають блокування доступу до сервісів Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорації Парус і ще ряду інших російських IT-компаній.

    Як стало відомо сьогодні, Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб.

    Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

    Текст указу опублікувала прес-служба глави держави.

    Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

    Зазначимо, всього в санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

     

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