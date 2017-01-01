Санкції США проти Росії працюють досить успішно – економіст Держдепу

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Експерти дійшли висновку, що економічні санкції позбавляють тих, на кого вони націлені, доходу і ресурсів

Наукова доповідь, нещодавно опублікована на сайті американського Держдепартаменту, стверджує, що санкції США, спрямовані проти президента Росії Володимира Путіна і його найближчих соратників, працюють так, як було задумано; в той же час президент Дональд Трамп дав зрозуміти, що він відкритий до зняття цих санкцій, пише видання BuzzFeed.

В якості основного учасника доповіді вказано заступник головного економіста Держдепартаменту Деніел Ан, його співавтор - професор Родні людем з Джорджтаунського університету. Експерти «дійшли висновку, що економічні санкції позбавляють тих, на кого вони націлені, доходу і ресурсів», йдеться у статті. «Середня компанія, що зазнала санкцій, або пов'язана з нею фірма втрачає близько третини операційного доходу, близько половини вартості своїх активів і приблизно третинуспівробітників в порівнянні зі схожими компаніями, які не підпали під санкції», - цитує видання цитату з доповіді.

Також, за словами дослідників, «розумні», або «таргінг»-санкції, введені в 2014 році проти російських компаній і окремих громадян, виправдовують свою назву. «У доповіді стверджується, що чотири раунди введених санкцій, націлених на найближче оточення Путіна, кількох російських банків, оборонної промисловості та енергетичного сектору, змогли торкнутися саме ці конкретні суб'єкти, які не завдали значної шкоди російській економіці в цілому», - повідомляє Браун. Набагато більше макроекономіка Росії постраждала від світової падіння цін на нафту.

Незважаючи на критичну економічну ситуацію, Кремль продовжує виділяти величезні кошти на гібридну війну. Так, у минулому році таємні видатки з федерального бюджету Росії зросли до 800 млрд рублів. Як відомо, більша частина видатків цієї категорії йде на фінансування армії. Крім того, у Путіна виділять понад мільярд рублів на поширення пропаганди у Франції.