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    Саркозі проголосував на виборах у Франції

    • Сьогодні, 15:00
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    Ніколя Саркозі
    Фото: Хвиля
    Ніколя Саркозі

    Колишній президент Франції прибув на виборчу дільницю зі своєю дружиною

    Колишній президент Франції Ніколя Саркозі проголосував на виборах, передає «Главком» з посиланням на BFM TV.

    Саркозі  прибув на виборчу дільницю зі своєю дружиною Карлою Бруні-Саркозі.

    Раніше екс-президент  заявив, що проголосує в другому турі виборів глави держави за кандидата Еммануеля Макрона.

    Нагадаємо, у боротьбі за пост президента Франції беруть участь кандидат від партії «Національний фрон» Марін Ле Пен і лідер руху «Вперед!» Еммануель Макрон.

    Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

    За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

    вибори Франція партії Марін Ле Пен Еммануель Макрон
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