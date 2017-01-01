Саркозі проголосував на виборах у Франції
- Сьогодні, 15:00
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Колишній президент Франції прибув на виборчу дільницю зі своєю дружиною
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі проголосував на виборах, передає «Главком» з посиланням на BFM TV.
Саркозі прибув на виборчу дільницю зі своєю дружиною Карлою Бруні-Саркозі.
Раніше екс-президент заявив, що проголосує в другому турі виборів глави держави за кандидата Еммануеля Макрона.
Нагадаємо, у боротьбі за пост президента Франції беруть участь кандидат від партії «Національний фрон» Марін Ле Пен і лідер руху «Вперед!» Еммануель Макрон.
Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.
За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.