Саркозі проголосував на виборах у Франції

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Фото: Хвиля Ніколя Саркозі

Колишній президент Франції прибув на виборчу дільницю зі своєю дружиною

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі проголосував на виборах, передає «Главком» з посиланням на BFM TV.

Саркозі прибув на виборчу дільницю зі своєю дружиною Карлою Бруні-Саркозі.

Раніше екс-президент заявив, що проголосує в другому турі виборів глави держави за кандидата Еммануеля Макрона.

Нагадаємо, у боротьбі за пост президента Франції беруть участь кандидат від партії «Національний фрон» Марін Ле Пен і лідер руху «Вперед!» Еммануель Макрон.

Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.