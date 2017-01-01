Сайт президента прибрав кнопку «Вконтакті»

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На сайті Адміністрації президента вже не можна ділитися посиланнями у соцмережі «Вконтакті»

З сайту Адміністрації президента України зникла опція «поділитися інформацією у соцмережі «Вконтакті». Це сталося після публікації «Главкомом» новини про те, що після офіційної заборони главою держави Петром Порошенком низки російських соцмереж, сервісів та компаній кнопка «ВК» залишилась на офіційному сайті.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради Національної безпеки і оборони про санкції проти 1 228 фізичних і 468 юридичних осіб.

Україна ввела заборону провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru, «Вконтакте», «Однокласники», а також сервісів «Яндекс». Соцмережі бурхливо відреагували на заборону.