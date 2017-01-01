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    СБУ не бачить підстав забороняти в Києві пропагандистський марш «Безсмертний полк»

    • Сьогодні, 03:44
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    <span>Російська пропагандистська акція &laquo;Безсмертний полк&raquo;</span>
    Російська пропагандистська акція «Безсмертний полк»

    «Ми повинні дати можливість людям вийти і ми це будемо забезпечувати», - заявив радник голови СБУ

    Пропагандистський марш «Безсмертний полк», що проводиться щороку в Росії, таки відбудеться 9 травня у Києві.

    Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі «5 каналу».

    За словами Тандіта, жодних підстав для заборони заходу немає, утім у СБУ вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб не допустити провокацій.

    «За останні два роки 30 диверсійно-розвідувальних груп знешкоджено завдяки роботі Служби безпеки», - наголосив радник Грицака.

    «В рамках гібридної війни, яка організована чітко проти України, використовуються усілякі приводи, зокрема і це свято. Ми повинні дати можливість людям вийти і ми це будемо забезпечувати, але в жодному випадку не повинні допустити, щоб були ось такі провокації», – сказав Тандіт.

    «Главком» також повідомляв, що Вінницька міська рада звернулася до окружного суду з позовною заявою про заборону проведення 9 травня ініційованої лівими політичними силами урочистої ходи в рамках акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». 

    Натомість у Енергодарі Запорізької області окружний адмінсуд відмовив в задоволенні позову міської ради щодо обмеження пропагандистської ходи «Безсмертного полку».

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