СБУ не бачить підстав забороняти в Києві пропагандистський марш «Безсмертний полк»

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Російська пропагандистська акція «Безсмертний полк»

«Ми повинні дати можливість людям вийти і ми це будемо забезпечувати», - заявив радник голови СБУ

Пропагандистський марш «Безсмертний полк», що проводиться щороку в Росії, таки відбудеться 9 травня у Києві.

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі «5 каналу».

За словами Тандіта, жодних підстав для заборони заходу немає, утім у СБУ вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб не допустити провокацій.

«За останні два роки 30 диверсійно-розвідувальних груп знешкоджено завдяки роботі Служби безпеки», - наголосив радник Грицака.

«В рамках гібридної війни, яка організована чітко проти України, використовуються усілякі приводи, зокрема і це свято. Ми повинні дати можливість людям вийти і ми це будемо забезпечувати, але в жодному випадку не повинні допустити, щоб були ось такі провокації», – сказав Тандіт.

«Главком» також повідомляв, що Вінницька міська рада звернулася до окружного суду з позовною заявою про заборону проведення 9 травня ініційованої лівими політичними силами урочистої ходи в рамках акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

Натомість у Енергодарі Запорізької області окружний адмінсуд відмовив в задоволенні позову міської ради щодо обмеження пропагандистської ходи «Безсмертного полку».