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    СБУ відкрила справу проти російського «політрука» бойовиків Прилєпіна

    • Сьогодні, 19:12
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    Євген (Захар) Прилєпін
    Євген (Захар) Прилєпін

    російський письменник Захар Прилєпін обіймає посаду так званого заступника командира батальйону з роботи із особовим складом самопроголошеної «ДНР»

    Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти громадянина Російської Федерації, письменника Євгена Прилєпіна. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Досудове розслідування ведеться за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

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    Як повідомлялося, російський письменник Захар Прилєпін (справжнє ім'я Євген) з жовтня 2016 року обіймає посаду так званого заступника командира батальйону з роботи із особовим складом самопроголошеної «ДНР» - «політрука».

    З початку збройного протистояння між українськими військами і сепаратистами на Донбасі Прилєпін брав участь в організації доставки туди гуманітарної допомоги. Також він організовував поїздки на схід України російських діячів культури.

    У 90-ті роки Прилєпін служив в ОМОНі і брав участь у бойових діях у Чечні і Дагестані.

    Колишній російський журналіст Матвій Ганапольський назвав Прилєпіна фашистом.

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