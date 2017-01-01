СБУ перевіряє інформацію щодо фінансування російським режисером бойовиків «ДНР»

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Режисер Володимир Меньшов

Проти режисера Меньшова можуть відкрити кримінального провадження

Служба безпеки України перевіряє інформацію про передачу російським режисером Володимиром Меньшовим 1 мільйона рублів терористам «ДНР». Про це заявила речниця СБУ Олена Гітлянська, повідомляє «Радіо Свобода».

За словами Гітлянської, якщо з'ясується, що ці гроші були спрямовані на фінансування організацій, визнаних в Україні терористичними, це стане приводом до відкриття проти Меньшова кримінального провадження.

«Але якщо це було зроблено у вигляді гуманітарної допомоги для жителів Донецька – це інша справа. Тому потрібно ретельно вивчити це питання. Тим більше, пропагандист міг написати одне, а насправді було все по-іншому», - прокоментувала Гітлянська.

Зазначимо, що сам російський режисер передачу грошей не коментує.

Нагадаємо, 5 квітня російський письменник та «політрук» бойовиків «ДНР» Захар Прилєпін повідомив, що кіноактор, режисер фільмів «Москва сльозам не вірить» та «Любов та голуби», володар нагороди «Оскар» Володимир Меньшов передав 1 мільйон рублів для терористів «ДНР».

Гроші начебто передали для дообладнання Донецької травматологічної лікарні, де лікують бойовиків.