СБУ запобігла кремлівській провокації в Одесі

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Співробітники СБУ

13 квітня в Одесі мала відбутися фейкова акція протесту

Служба безпеки України запобігла проведенню 13 квітня фейкової акції протесту в Одесі, під час якої планувався напад праворадикальних сил на представників національних меншин. Про це на брифінгу заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

«Нашою службою у взаємодії з іншими правоохоронними органами було попереджено чергову провокацію російської сторони, яка мала відбутися в Одеському регіоні. Зокрема, 13 квітня за кошти, за фінансування Кремля та організації також з РФ на території Одеси планувалося проведення протесту, фейкового протесту начебто болгарської етнічної національної меншини, яка проживає в одеському регіоні. Ця акція протесту була організована і профінансована з території РФ», — сказав Ткачук.

За його словами, протест був побудований на неіснуючій проблемі — начебто утисках болгарської нацменшини в Україні.

«Організаторами цієї акції були ті самі люди, які намагалися спровокувати масові заворушення 31 березня у Львівській області, блокуючи трасу Львів — Рава Руська у контексті начебто утисків етнічних поляків в Україні», — сказав Ткачук.

Він додав, що слідством встановлена переписка організаторів і замовників акції.

«Організатором акції у Одеській області був Микола Дульський — керівник так званої Української праворадикальної організації «Наждак», — повідомив Ткачук.

За його словами, Дульський наразі переховується на території РФ. «За задумом, кожен учасник (протесту. — Ред.) мав отримати по 10 доларів у якості плати за участь у цій акції, і учасники мали пройти такою ходою від пам’ятника болгарському поету до Консульства Республіки Болгарія в Одесі. При цьому маніфестанти були заготовлені, і мали бути роздані відповідні плакати, виконані як українською мовою, так і болгарською мовою, а також під час цієї ходи організатори планували здійснити напад начебто українських праворадикальних структур на учасників цієї мирної ходи», — повідомив Ткачук.

Організатори акції і координатор були затримані, у яких були вилучені як плакати фейкового протесту, так і фейкових праворадикалів.

«Всього на цю акцію було виділено російською стороною 75 тис. грн, а також 510 дол. Частину готівки було вилучено в організатора безпосередньо під час затримання», — сказав Ткачук, додавши, що організатор акції прибув з Харкова.

«Жодного етнічного болгарина (на фейковій акції. — Ред.) встановлено не було, принаймні поки що», — сказав він.

Щодо цієї події було відкрито кримінальне провадження.

«В результаті проведеної роботи СБУ було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками ст. 110 — це посягання на територіальну цілісність України, ч. 2, тобто це заклики до зміни територіальних меж України, які пов’язані з розпалювання міжетнічної і міжрасової ворожнечі», — уточнив Ткачук.

Джерело: УНН