В Одесі невідомі з битами напали на чоловіка і відібрали в нього 1 млн гривень

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Розбійники втекли з місця події на автомобілі сірого кольору

В Одесі четверо невідомих з битами напали на чоловіка і відібрали у нього сумку з 1 млн гривень.

Повідомляється, що в Одесі о 8:30 ранку на спецлінію «102» зателефонував чоловік і повідомив про те, що четверо невідомих нанесли йому тілесні ушкодження битами, вирвали з рук сумку з грошима і втекли з місця події на автомобілі сірого кольору.

За словами потерпілого, у сумці знаходилися грошові кошти в розмірі близько одного мільйона гривень. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Зараз проводяться першочергові оперативно-розшукові заходи, обходяться двори, встановлюються свідки злочину.

На даний момент вирішується питання про внесення інформації про інцидент в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Джерело: 112 Україна