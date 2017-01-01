СБУ розробляє план звільнення українського вченого з в’язниці «ДНР»

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Вчений Ігор Козловський

«Є певний план, за яким ми йдемо», - заявив радник голови СБУ

Служба безпеки України розробляє план звільнення українського вченого Ігоря Козловського, якого так званий військовий трибунал «ДНР» засудив до 2 років і 8 місяців в'язниці.

Про це в ефірі «5 каналу» розповів радник голови СБУ Юрій Тандіт.

«У чому його можна обвинувачувати? Тільки лише в тому, що він по-справжньому є патріотом України. Звичайно, ми будемо боротися за його звільнення. Багато речей ми вже почали: є певний план, за яким ми йдемо», - сказав він.

За словами Тандіта, будь-які дії щодо звільнення ускладнюються тим, що Козловський перебуває на непідконтрольній Україні території.

Українського вченого Ігоря Козловського затримали 27 січня 2016 року, коли він вийшов з квартири винести сміття. На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську раніше порушувалося питання про звільнення вченого, проте сторона ОРДО не включала його до списків на обмін, аргументуючи свої дії тим, що вчений є нібито «громадянином ДНР».

2 травня так званий військовий трибунал «ДНР» виніс ухвалу і засудив незаконно утримуваного у СІЗО «ДНР» українського вченого Ігоря Козловського до майже трьох років позбавлення волі.

Ігор Козловський - автор понад 50 наукових книг, понад 200 статей у словниках, енциклопедіях, періодичних виданнях. Понад 25 років пропрацював у Донецькій обласній державній адміністрації на посаді головного фахівця у справах релігії, викладав у ВНЗ Донецька.

За свою миротворчу діяльність нагороджений медаллю Австрійського товариства Альберта Швейцера.