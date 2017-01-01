СБУ: Савченко підтвердила участь у стрільбах із бойовиками «ДНР»

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СБУ перевіряє інформацію щодо можливого підбурювання Надії Савченко українських військових до акцій непокори

Голова СБУ Василь Грицак повідомляє, що народний депутат України Надія Савченко підтвердила інформації про свою участь у спільних з підтримуваними Росією сепаратистами стрільбах на окупованій території Донбасу.

За його словами, співробітники СБУ вже проводили допит Савченко через її перебування на непідконтрольної території.

«На більшість питань, які ставив слідчий, вона, посилаючись на статтю 63 Конституції, відмовлялася відповідати. Але водночас підтвердила факти, оприлюднені у ЗМІ, щодо участі у стрільбах разом з учасниками незаконних збройних формувань», – заявив Грицак 17 березня в ефірі телеканалу «112 Україна».

Він повідомив також, що СБУ перевіряє інформацію щодо можливого підбурювання Надії Савченко українських військових до акцій непокори.

24 лютого народний депутат Тетяна Ричкова (фракція «Блок Петра Порошенка») заявила з парламентської трибуни, що Савченко на Донбасі підбурювала українських військових «йти на Київ», але доказів своїх слів не подала. Вона закликала СБУ і Генеральну прокуратуру України відкрити з цього приводу кримінальне провадження.

26 лютого російське видання «Комсомольская правда» повідомило, що під час поїздки на окуповані території Савченко заявила, що стріляла «з ДНРівцями на навчальних стрільбах». «Вони чудові хлопці. Ми цілком можемо дружити і чудово співіснувати у рамках єдиної держави. Краще б Україною керував Путін, а не Порошенко», – цитувала «Комсомольская правда» Савченко.

Надія Савченко під час прес-конференції у Києві заперечила цю інформацією, назвавши «брехнею».