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    Силовики виявили в зоні АТО схованку гранатометів та боєприпасів

    • Сьогодні, 05:24
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    Частина вилучених боєприпасів
    Частина вилучених боєприпасів

    Зброю переховували у покинутій будівлі

    Служба безпеки України разом з військовослужбовцями Збройних сил виявила у районі проведення АТО схованку з гранатометами та вибухівкою.

    Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

    «Зі схрону, що був облаштований у покинутій будівлі на околиці села Тимофіївка Покровського району, оперативники спецслужби вилучили три реактивні протитанкові гранати РПГ-26, два кіло тротилу у шашках, вісім гранат РГД-5 та Ф-1, п'ятнадцятиметровий детонуючий шнур, запальну трубку ЗТП-300, а також приблизно тисячу набоїв різного калібру», - йдеться у повідомленні.

    Засоби ураження було передано на облік до одного із підрозділів ЗСУ. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

    Нагадаємо, вчора у Києві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили схованку з двома реактивними протитанковими гранатометами РПГ-22. 

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