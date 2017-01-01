Силовики виявили в зоні АТО схованку гранатометів та боєприпасів

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Частина вилучених боєприпасів

Зброю переховували у покинутій будівлі

Служба безпеки України разом з військовослужбовцями Збройних сил виявила у районі проведення АТО схованку з гранатометами та вибухівкою.

Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

«Зі схрону, що був облаштований у покинутій будівлі на околиці села Тимофіївка Покровського району, оперативники спецслужби вилучили три реактивні протитанкові гранати РПГ-26, два кіло тротилу у шашках, вісім гранат РГД-5 та Ф-1, п'ятнадцятиметровий детонуючий шнур, запальну трубку ЗТП-300, а також приблизно тисячу набоїв різного калібру», - йдеться у повідомленні.

Засоби ураження було передано на облік до одного із підрозділів ЗСУ. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, вчора у Києві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили схованку з двома реактивними протитанковими гранатометами РПГ-22.