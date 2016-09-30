СБУ затримала на хабарі полковників Держприкордонслужби та Генштабу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правопорушників затримали під час одержання неправомірної вигоди

У Києві співробітники Служби безпеки України у взаємодії з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби за процесуального керівництва військової прокуратури викрили у хабарництві полковників із прикордонної служби та Генштабу Збройних Сил України. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що до старшого офіцера відділу забезпечення підготовки військ Генштабу ЗСУ звернувся знайомий, який хотів проходити військову службу у прикордонних військах. Полковник для «вирішення питання» зв'язався зі своїм колегою, одним з керівників Головного центру кадрового забезпечення Держприкордонслужби, який оцінив питання про працевлаштування чоловіка в шість тисяч доларів.

У повідомленні наголошується, що оперативники спецслужби задокументували отримання полковниками першої половини хабара, і затримали в Києві відразу після розподілу правопорушниками між собою решти суми.

Зараз відбуваються обшуки за місцем служби і проживання хабарників.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення посадовим особам про підозру у вчиненні злочину та затримання згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Як повідомлялось, СБУ інсценувала викрадення нардепа Олексія Гончаренка.