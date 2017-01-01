СБУ затримала російських хакерів на Дніпропетровщині

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Зловмисники отримували доступ до рахунків клієнтів іноземних та вітчизняних банківських установ та підробляли платіжні картки

Служба безпеки України спільно з поліцією припинила діяльність осередку міжнародного хакерського угруповання, до складу якого входили чотири мешканця Дніпропетровської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисники отримували доступ до рахунків клієнтів іноземних та вітчизняних банківських установ та підробляли платіжні картки. Діяльність хакерів координувалася з боку Російської Федерації, а потерпілими були клієнти банків ЄС, США та України.

Крім того, хакери отримували несанкціонований доступ до облікових записів соціальних мереж та електронних поштових скриньок, відомості з яких використовувались для шахрайських дій.

«Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, що використовувалось у протиправній діяльності, персональні комп’ютери та засоби зв’язку, чимало магнітних карток з даними про банківські рахунки (т.з. «білий пластик»), а також шкідливе програмне забезпечення та незаконно отримані дані банківських карток», - повідомляють в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії із встановлення клієнтів банків, які постраждали від протиправної діяльності.

Як повідомлялось, СБУ проводить обшуки в Житомирській облраді. Обшуки проводять у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні.