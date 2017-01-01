СБУ затримала снайперку так званої «ДНР»

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Фото: СБУ

Жінка проходила навчання на території Росії

Співробітники Служби безпеки України затримали у районі проведення антитерористичної операції снайперку терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці затримали жінку на лінії розмежування, коли вона намагалася потрапити на підконтрольну українській владі територію для переоформлення документів. Співробітники спецслужби встановили, що вона була снайпером взводу швидкого реагування та радіотелеграфістом внутрішніх військ так званого «МВС ДНР», ідеться в повідомленні.

Зі слів затриманої, вона протягом чотирьох місяців проходила спеціальну підготовку на території Росії у населеному пункті поблизу міста Таганрог у Ростовській області. Інструктори табору бойовиків раніше проходили службу у військах спеціального призначення РФ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, повідомили у відомстві.

Як повідомлялося, раніше на Донеччині поліцейські і співробітники Служби безпеки затримали 41-річного чоловіка, який служив у бандформуванні бойовиків «Дизель».

Як повідомляв «Главком», нещодавно прокуратурою Одещини скерувала до суду обвинувальні акти стосовно осіб, підозрюваних в участі у терористичній групі, скоєнні теракту, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вогнепальної зброї.