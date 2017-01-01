На Донеччині затримано бойовика батальйону «Дизель»

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Чоловік поїхав в окупований Донецьк за зарплатою у 15 тисяч рублів

На Донеччині поліцейські і співробітники Служби безпеки затримали 41-річного чоловіка, який служив у бандформуванні бойовиків «Дизель». Про це повідомили у прес-службі обласної Нацполіції.

Встановлено, що взимку 2015 року мешканець міста Курахового Мар’їнського району брав участь у діяльності незаконного збройного формування «ДНР». Найманець терористів працював на посаді водія та вантажив снаряди. В окупованому Донецьку чоловіку запропонували безкоштовне проживання, посаду водія та заробітну плату в 15 тисяч рублів за місяць.

Бойовику видали зраднику форму, автоматичну зброю та посвідчення. На базі першого механізованого батальйону «Дизель» чоловік перевозив боєприпаси, заступав в караули та проходив навчання на полігоні поблизу міста Тореза.

«Провівши п’ять місяців на території так званої ДНР, водій терористів отримав лише близько половини обіцяної суми. А в травні 2015 року під час розвантаження боєприпасів чоловік отримав травму, був змушений покинути службу та повернувся до Курахового, де на нього чекала дружина», - повідомили у Нацполіції.

Колишній бойовик був затриманий мар’їнськими поліцейськими спільно з СБУ за місцем мешкання. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Як повідомляв «Главком», нещодавно прокуратурою Одещини скерувала до суду обвинувальні акти стосовно осіб, підозрюваних в участі у терористичній групі, скоєнні теракту, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вогнепальної зброї.