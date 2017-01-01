Сепаратисти б'ють на сполох: кримчани масово побігли за українськими біометричними паспортами

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Російський блогер каже, що мешканцям окупованого півострова нескладно отримати український паспорт

Після отримання Україною безвізового режиму з країна Європейського Союзу жителі окупованого Криму почали відновлювати українські паспорти, пише російський блогер-сепаратист Олександр Горний.

«Не секрет, що багато жителів Криму зберегли українські паспорти. Більш того, є скажімо так чутки, що і деякі держчиновники, які були зобов'язані здати свої документи або здали, є власниками українських цивільних і закордонних паспортів», - пише він.

За словами Горного, отримати український паспорт мешканцям окупованого півострова відносно легко. «Якщо закінчився термін його дії або навіть якщо він у вас загублений. Недалеко від кордону з Кримом в Херсонській області створено паспортні столи, які вирішують всі ці питання і досить швидко. Розділ на сайті так і називається - Інформація для кримчан», - пише він і додає, що кримчанинові, який хоче оновити свій український паспорт, навіть не треба перетинати кордон, «все можуть вирішити посередники в Сімферополі і інших містах Криму за досить невелику суму грошей, від $100 до $300».

Блогер стверджує, що ця послуга дуже затребувана. За його інформацією, кримчанами в 2015-2016 роках отримано близько 60 тис. українських біометричних закордонних паспортів. «Про операції з внутрішніми українськими паспортами вже просто мовчу. Рахунок на сотні тисяч», - уточнив він.

«Ви запитаєте - «А як же Росія?». А я вам відповім - ніяк. Якщо в 2014 році і на початку 2015 року ситуація була під контролем, то зараз вона неконтрольована, і це вже просто очевидно, їдуть і отримують. З одного боку у багатьох кримчан є родичі на Україні і за російським паспортом неможливо туди в'їхати. З іншого боку, така ситуація з подвійним громадянством може привести до дуже непередбачуваних наслідків, особливо в світлі ідіотизму, корупції і неподобств, які багато кримчан спостерігають вже в російському Криму», - зазначив він.

«Крим перетворюється в незрозуміло що і в цьому повністю вина федеральної влади, яка довірили місцевим перефарбованим товаришам керувати таким складним суб'єктом РФ», - резюмує блогер.