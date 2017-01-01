В Адміністрації президента пояснили заяву Порошенка про безвіз для кримчан

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Петро Порошенко під час прес-конференції у Києві

Під час прес-конференції президент України «не до кінця висловив думку»

В Адміністрації президента України заявили, що Петро Порошенко, говорячи про недоступність безвіза для жителів Криму, мав на увазі тільки тих кримчан, які відмовилися від українського громадянства.

Про це в коментарі «Крим.Реалії» повідомили у прес-службі Адміністрації президента.

«Мова не йде про людей, які є громадянами України. Йшлося про ті випадки, при яких люди відмовилися від українського громадянства, отримали російський паспорт. Відповідно, вони ніяк не могли скористатися безвізом. Президент мав на увазі саме тих людей, які викинули українські паспорти й отримали паспорти фейковий республік, російські паспорти фейкового федерального округу», – заявили в прес-службі.

У відомстві додали, що президент 14 травня «не до кінця висловив думку» і «нечітко розставив акценти», але роз'яснення прес-служби ніяк не суперечать тому, що заявлялося на прес-конференції.

Президент України Петро Порошенко 14 травня на прес-конференції заявив, що жителі Криму і непідконтрольної частини Донбасу зможуть скористатися безвізом, коли над цими територіями буде відновлений український суверенітет.

«Цими перевагами зможуть скористатися тимчасово переміщені особи «після проведення відповідної процедури. Ми повинні дуже відповідально ставитися до кожного біометричного паспорта, який видає українська влада», – заявив Порошенко.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу.

Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.

Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть «безвіз».

В понеділок, 15 травня, Порошенко заявив, що його мета – членство України у Шенгенській зоні.