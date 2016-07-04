Сепаратисти скаржаться: в Росію пускають лише з українськими документами

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Тепер лише за паспортом так званої ДНР у Росію не потрапиш

Щоб потрапити до Російської Федерації, мешканцям «Л/ДНР» необхідно пред’явити український документ

Жителі окупованих території на Донбасі скаржаться у соцмережах на те, що не можуть потрапити на територію Росії без українських документів, винятково за паспортами, які їм видали сепаратисти. Тепер на кордоні їм необхідно пред’явити будь-який український документ, який підтверджує особу.

«Нововведення» російські прикордонники, за словами користувачів соцмереж, запровадили після Нового року. Натомість сепаратисти стверджують, що раніше проблем із перетином кордону без українських документів не було.

Зазначимо, що згідно з інформацією російських ЗМІ, влада так званої ЛНР стала видавати власні паспорти громадянам після досягнення 16-річчя з середини 2015 року. За ним нібито можна було не тільки в'їжджати і пересуватися по Росії, але і подавати документи для вступу до російських вузів.

У березні 2016 року в «ДНР» також почали видавати власні паспорти. Серед інших документів, які мін'юст так званої ДНР назвав дійсними в Росії, опинилися свідоцтва і довідки про народження, смерті, зміну імені, шлюбі та його розірвання і так далі.