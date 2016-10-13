Серед браконьєрів, що вбили косуль на Київщині, є впливові особи – Семерак

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Природоохоронці затримали браконьєрів, коли вони вантажили мертвих тварин до автівок

Природоохоронці в лісових масивах Білоцерківського лісництва затримали 20 чоловік, які здійснювали облавне полювання на козулю, зайця-русака без ліцензії та відстрільних карток. На момент, коли інспектори інспекції під'їжджали до полюючих, мисливці та загоничі збиралися біля своїх автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції України.

Інспекторами терміново було викликано співробітників поліції з метою затримання та встановлення осіб. У мисливців було виявлено дві незаконно добуті козулі та одного зайця-русака.

За словами міністра екології Остапа Семерака, серед затриманих є впливові в Україні особи. «Запевняю: їхні посвідчення та зв’язки не допоможуть уникнути відповідальності», - зазначив Семерак.

Під час спроби перевірити документи кожного з мисливців, порушники почали тікати на своїх автомобілях з місця полювання, залишивши розпорядника полювання та єгерів даного мисливського господарства. Відповідно до журналу обліку, в полюванні брав участь 21 мисливець. За результатами складено протокол огляду місця події, вилучено гільзи, кулі, відібрано пояснення, співробітниками поліції проводяться слідчі дії по встановленню винних осіб.

Як повідомив міністр, це другий кричущий випадок прояву варварства по відношенню до природи менше ніж за два тижні. Перед тим була розстріляна група лосів з ненародженими ще малятами і вбитий олень на Чернігівщині.