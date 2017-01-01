Серед жертв вибуху в Кабулі українців немає

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Місце теракту в Кабулі

МЗС України перевіряє інформацію про громадянство загиблих у столиці Афганістану

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію щодо можливої наявності українців серед жертв вибуху в Кабулі.

«За попередньою інформацією, українців немає серед жертв. Проте ця інформація потребує уточнення і зараз перевіряється», – сказав представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич агентству «Інтерфакс-Україна».

Вибух, що прогримів близько 8:30 ранку за місцевим часом, призвів до знищення та пошкодження десятків автомобілів навколо площі Занбак. У цьому районі афганської столиці розташовані дипломатичні представництва багатьох держав, офіс НАТО, а також міністерства та відомства Афганістану. Вибухом пошкоджено будівлю посольства ФРН. Будівля посольства Франції також зазнала пошкоджень, повідомив міністр Франції у європейських справах Маріель де Сарнез.

Досі жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух.

Кількість жертв вибуху сягнула 80 осіб, крім того, більше ніж 300 людей поранено.