Кількість загиблих від вибуху у Кабулі вже перевищила 80 осіб

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Місце вибуху в Кабулі

У теракті найімовірніше було використано бензовоз або іншу подібну вантажівку, підозрюють правоохоронці

Кількість жертв вибуху в столиці Афганістану у середу, 31 травня, зросла до 80 осіб. Про це повідомляє речник міністерства охорони здоров'я Афганістану Вахідуллах Маджрох.

Кількість поранених перевищує 300 осіб, пише інформагенція AFP.

За даними правоохоронців, у теракті найімовірніше було використано бензовоз або іншу подібну вантажівку.

Вибух, що прогримів близько 8:30 ранку за місцевим часом, призвів до знищення та пошкодження десятків автомобілів навколо площі Занбак. У цьому районі афганської столиці розташовані дипломатичні представництва багатьох держав, офіс НАТО, а також міністерства та відомства Афганістану. Вибухом пошкоджена будівля посольства ФРН. Будівля посольства Франції також зазнала пошкоджень, повідомив міністр Франції у європейських справах Маріель де Сарнез.

Досі жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух.

Раныше повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок теракту перевищила 60 людей, постраждали більше ніж 650 осіб.

Як повідомлялося, з початку цього року в Кабулі сталося щонайменше сім серйозних атак, унаслідок яких загинули та отримали поранення кілька сотень людей. Зокрема, 20 травня у афганській столиці терористи вчинили напад на житловий комплекс міжнародної доброчинної організації Operation Mercy, внаслідок чого загинули місцевий охоронець та громадянка Німеччини. Відповідальність за ці напади брали на себе рух «Талібан» або терористичне угруповання «Ісламська держава».

Джерело: DW