Шахтарські бунти в Росії: поліція заблокувала виїзд гірників у Москву

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Шахтарське місто в Росії

Шахтарі в місті Гуково вже кілька років намагаються добитися виплати боргів із зарплати

Поліція оточила шахтарське місто Гуково в Ростовській області Росії, щоб не дати місцевим страйкуючим гірникам виїхати в Москву на зустріч з депутатами Державної думи РФ. В результаті автобуси з шахтарями так і не змогли покинути місто і виїзд до столиці Росії не відбувся. Про це повідомляє низка ЗМІ Ростовської області, а також жителі Гукова в соціальних мережах.

Як повідомляє «Четверта влада», шахтарі в Гукові вже кілька років намагаються добитися виплати боргів із зарплати. Вдавалися й до масових протестів, і навіть до голодування, але нічого не допомогло. Щоб домогтися виплати заборгованості до Нового року, російські шахтарі зібралися їхати на зустріч із депутатами до Москви, однак дорогу їм перегородили силовики і козачі загони, найняті представниками влади.

Як повідомляє сайт «Кавказький вузол», 19 грудня близько 150 гуковських шахтарів, які потребують виплат боргів із зарплати, зібралися біля офісу компанії «Кінгкоул» з наміром поїхати в Москву на зустріч із депутатом Валерієм Рашкіним від КПРФ. Однак присутніх оточила поліція, яка звинуватила гірників, котрі чекали на автобуси до Москви, у проведенні несанкціонованого мітингу і намірі провести таку ж акцію в Москві. Потім до шахтарів вийшов мер Гукова, який пообіцяв, що найближчим часом борги буде погашено, однак шахтарі висловили міському голові недовіру.

Після цього депутат Держдуми, комуніст Валерій Рашкін, повідомив у Twitter, що місто Гуково оточене поліцією.