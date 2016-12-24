Шампанське тільки в Шампані: уряд підтримав законопроект про порядок охорони географічних зазначень

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Законопроект передбачає захист назв товарів за регіоном виробництва

Учора на засіданні уряд підтримав розроблений Мінекономрозвитку проект закону у сфері охорони прав інтелектуальної власності. Законопроект визначає новий порядок правової охорони географічних зазначень, повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з проектом закону, географічне зазначення – це географічне найменування місця (регіону або населеного пункту), з якого походить товар. Як правило, такий товар має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином географічним походження. При цьому хоча б один з етапів виробництва або переробки товару здійснюється на визначеній географічній території. Назви таких товарів захищаються законом у системах національного та міжнародного права.

Всесвітньо відомими назвами, які захищені, зокрема, і правом ЄС є «шампанське» (ігристе вино, вироблене з винограду, який росте у французькому регіоні Шампань) або «коньяк» (бренді з білих сортів винограду, який виробляєтсья у французькому муніципалітеті Коньяк, регіон Нова Аквітанія). Інші винороби (наприклад, з Італії чи інших французьких регіонів) не мають права виробляти вина під назвами «шампанське» або «коньяк».

Законопроект, запропонований Мінекономрозвитку, передбачає впровадження європейських умов та механізмів охорони географічних зазначень в Україні.

Так само українські виробники не зможуть виробляти сири «фета» чи «камамбер», напої «кальвадос» чи «чеське пиво».

«Створення системи контролю за походженням товарів є значним кроком в побудові системи захисту інтелектуальної власності в Україні. Виробник, який вкладає кошти в підвищення якості та розвиток бренду, повинен бути впевнений, що його товар захищений від підробок», – пояснює значення цього рішення заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Титарчук.