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    Ще двом російським акторам можуть заборонити в’їзд в Україну

    • Сьогодні, 16:56
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    Станіслав Садальський і Тетяна Васильєва
    Станіслав Садальський і Тетяна Васильєва

    Мінкульт просить СБУ перевірити двох російських акторів, які останнім часом відвідали окупований Крим

    Міністерство культури України звернулося до Служби безпеки з проханням перевірити ще двох російських акторів.

    Мова йде про Тетяну Васильєву та Станіслава Садальського.

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    Мінкульт просить СБУ встановити, чи мало місце порушення з боку акторів, яке створює потенційну загрозу національній безпеці України. А саме - дії їх під час візиту до Криму останнім часом.

    Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну 140 російським діячам культури. Однак деяким з них можуть дозволити в'їзд на територію країни на час Євробачення.

    Джерело: Четвертая власть

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