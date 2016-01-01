Ще двом російським акторам можуть заборонити в’їзд в Україну

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Станіслав Садальський і Тетяна Васильєва

Мінкульт просить СБУ перевірити двох російських акторів, які останнім часом відвідали окупований Крим

Міністерство культури України звернулося до Служби безпеки з проханням перевірити ще двох російських акторів.

Мова йде про Тетяну Васильєву та Станіслава Садальського.

Мінкульт просить СБУ встановити, чи мало місце порушення з боку акторів, яке створює потенційну загрозу національній безпеці України. А саме - дії їх під час візиту до Криму останнім часом.

Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну 140 російським діячам культури. Однак деяким з них можуть дозволити в'їзд на територію країни на час Євробачення.

Джерело: Четвертая власть