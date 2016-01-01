Ще двом російським акторам можуть заборонити в’їзд в Україну
- Сьогодні, 16:56
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Станіслав Садальський і Тетяна Васильєва
Мінкульт просить СБУ перевірити двох російських акторів, які останнім часом відвідали окупований Крим
Міністерство культури України звернулося до Служби безпеки з проханням перевірити ще двох російських акторів.
Мова йде про Тетяну Васильєву та Станіслава Садальського.
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Нагадаємо, Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну 140 російським діячам культури. Однак деяким з них можуть дозволити в'їзд на територію країни на час Євробачення.
Джерело: Четвертая власть