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    Ще один напад у Стамбулі: невідомий стріляв у мечеті

    • 1 Сiчня, 21:32
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    Один постраждалий був госпіталізований, убитих немає

    У турецькому Стамбулі невідомий вистрілив з рушниці у людей, що здійснювали намаз в міській мечеті.

    Про це повідомляє Hurriyet.

    Один постраждалий був госпіталізований, убитих немає.

    Поліціянти пов'язують подію з побутовими причинами, допустивши, що жертва і злочинець були знайомі. У поліції припускають, що нападник, який утік з місця злочину, також міг отримати поранення.

    Нагадаємо, в результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовані. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих в теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

    Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, в результаті атаки загинули троє громадян країни, четверо постраждали.

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