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    Штаб Макрона у Луврі евакуювали через загрозу безпеці

    • Сьогодні, 15:29
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    Фото: Тонкости туризма

    Наказ про евакуацію штабу кандидата в президенти Франції надійшов від поліції

    На площі перед Лувром, де кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон збирався святкувати у випадку перемоги, евакуювали штаб через загрозу безпеці, передає Associated Press.

    За словами речника штабу Макрона Паулін Кальмес, евакуація була необхідна задля безпеки. Вона не вказала, в чому  була загроза, але розповіла, що наказ про евакуацію надійшов від поліції.

    Зазначається, що біля Лувру раніше посилили заходи безпеки.

    Нагадаємо, у боротьбі за пост президента Франції беруть участь кандидат від партії «Національний фрон» Марін Ле Пен і лідер руху «Вперед!» Еммануель Макрон.

    Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

    За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

    вибори Франція Еммануель Макрон
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