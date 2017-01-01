Штаб Макрона у Луврі евакуювали через загрозу безпеці

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Наказ про евакуацію штабу кандидата в президенти Франції надійшов від поліції

На площі перед Лувром, де кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон збирався святкувати у випадку перемоги, евакуювали штаб через загрозу безпеці, передаєAssociated Press.

За словами речника штабу Макрона Паулін Кальмес, евакуація була необхідна задля безпеки. Вона не вказала, в чому була загроза, але розповіла, що наказ про евакуацію надійшов від поліції.

Зазначається, що біля Лувру раніше посилили заходи безпеки.

Нагадаємо, у боротьбі за пост президента Франції беруть участь кандидат від партії «Національний фрон» Марін Ле Пен і лідер руху «Вперед!» Еммануель Макрон.

Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.