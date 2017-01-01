Штепа відмовилася від суду присяжних

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Неля Штепа у суді

Суд дозволив Штепі бути поряд з адвокатами у залі суду, а не в скляному боксі

Екс-мер Слов'янська Неля Штепа, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, а також участі у діяльності терористської групи, відмовилася від суду присяжних. Про це Укрінформу розповів адвокат Олександр Шадрін.

«Штепа відмовилася від участі присяжних, довірившись професійним суддям», - сказав він.

«Справу почнуть розглядати по суті у відкритому судовому засіданні 7 червня, о 12:00 - вчетверте, що пов'язано з неодноразовим відводом суддів і зміною підсудності. Голова суддівської колегії з трьох суддів - суддя Віктор Вікторів», - відзначив адвокат.

Він додав, що суд задовольнив клопотання сторони захисту і дозволив обвинуваченій бути присутньою на засіданнях суду сьогодні і до закінчення слухань поряд зі своїми захисниками, а не в скляному боксі, як раніше.

За словами прокурора Олени Кравченко, суд дозволив Штепі бути поряд з адвокатами у залі суду з урахуванням європейської практики з дотримання прав людини: «Це не впливає на запобіжний захід, Штепа, як і раніше, залишається під вартою».

Прокуратура заявить дев'ять свідків обвинувачення.

Рішення про розгляд справи Штепи по суті ухвалюється вже вчетверте. Раніше цю справу слухали дві колегії суддів Червонозаводського райсуду Харкова і колегія Комінтернівського райсуду, які з різних причин були відведені. Справу направили на повторний автоматичний розподіл, і тепер її почав розглядати Ленінський райсуд Харкова.

Нещодавно Ленінський райсуд Харкова продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді арешту для колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.