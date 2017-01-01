Шустера звинувачують у виведенні $2,6 млн в офшори

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Савік Шустер

Податківці одержали тимчасовий доступ до банківських рахунків естонського Versobankas Tallinn, латвійського Baltikums Bank AS і кіпрського Privatbank Cyprus

З низки ухвал Печерського райсуду Києва, датованих 24 березня цього року, «Главкому» стало відомо про деталі ухилення компаній Савіка Шустера від сплати податків.

Податківці одержали тимчасовий доступ до банківських рахунків естонського Versobankas Tallinn, латвійського Baltikums Bank AS і кіпрського Privatbank Cyprus.

Згідно з судовими ухвалами, ТОВ «Савік Шустер Студія» уклало ліцензійний договір з одним із клієнтів на території України на передачу прав щодо використання 13 випусків програми «Шустер live». Від замовника виробник отримав 1 млн грн, але фактично основна частина платежу на суму $2,6 млн направлена на користь названої Савіком Шустером компанії Redwood Cоnsultans LTD (країна реєстрації – Беліз). Рахунок останнього офшора відкрито в Baltikums Bank AS з рахунку компанії Lorimer Trading Gorp. (країна реєстрації – Беліз), відкритого в Privatbank Cyprus.

Слідство стверджує, що всі права, обов'язки та документи на телепрограму «Шустер live» компанія Redwood Cоnsultans LTD передала компанії Cormer Limited (країна реєстрації – Республіка Кіпр). Отримані кошти у жовтні 2015 року перераховано компанії Freemont Group SA (країна реєстрації – Британські Віргінські острови) на рахунок, відкритий в естонському Versobankas Tallinn.

За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, заснували ТОВ «Савік Шустер Студія» кіпрський офшор – компанія «Шустер Медіа Інтернешенл Лімітід» (42,90%), колишній заступник міністра транспорту Рудьковського Павло Єлізаров (28,60%), Савік Шустер (14,30%), молодший брат колишнього міністра транспорту Сергій Рудьковський (14,20%). Кінцевими бенефіціарами записано Єлізарова та Олену Антонову через компанію «Шустер Медіа Інтернешенл Лімітід» (Антонова – екс-депутатка Київради, топ-менеджер у групі Віктора Пилипишина (ТОВ «Стоїк-плюс», «Центр агропромислових технологій»).

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Фіскали гасять «зірку» Шустера. Телеведучого звинувачують в офшорних махінаціях»