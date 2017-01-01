Фіскали гасять «зірку» Шустера. Телеведучого звинувачують в офшорних махінаціях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Савік Шустер

Відомого ведучого і телеменеджера звинувачують у виведенні $2,6 млн в офшори

Колись мегапопулярний ведучий зі своїм авторським політичним ток-шоу «Шустер live» Савік Шустер зник з українських телеекранів за досить дивних обставин. А з 1 березня цього року також припинив супутникове мовлення його канал 3S.tv.

Заходу «зірки» Шустера передувало кілька визначальних подій, що співпали з президенством Петра Порошенка. На початку 2016 року від самого шоумена у ЗМІ потрапила інформація, що Державна фіскальна служба відкрила стовно нього кримінальне провадження за нібито несплату податків.

Пізніше податківці роз’яснили суть претензій. Зокрема, йшлося про відсотковий фінансовий кредит у розмірі 1,34 млн євро, який Шустер не повернув позикодавцю в обумовлений термін. Також ДФС звинуватила телеведучого в тому, що він не надав до податкової інспекції за місцем проживання декларацію про отримані доходи та ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на суму понад 2,1 млн грн.

Наприкінці квітня минулого року влада наважилася на «провокацію» з юридичною натяжкою. Київський міський центр зайнятості анулював дозвіл на роботу в Україні Савіку Шустеру через надання недостовірних даних, зокрема довідки про відсутність судимості. Чиновники кивали, мовляв, журналіст не повідомив центру зайнятості про кримінальне провадження щодо нього за несплату податків, відкрите фіскалами ще восени 2015 року.

Після цього Шустер оголосив голодування до відновлення статус-кво.

12 липня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність заборони на роботу в Україні журналісту Савіку Шустеру. В судовій ухвалі конкретизувалося, що у ТОВ «Савік Шустер Студія» (продакшн, що виробляє ток-шоу «Шустер live») працевлаштовано громадянина Канади Савіка Шустера на посаді генерального директора на підставі Дозволу на застосування праці іноземця від 23 червня 2013 року №43388 (зауважте: добро надала влада Януковича. – «Главком»).

23 березня 2016 року Шустер подав до Київського міського центру зайнятості пакет документів для продовження дії дозволу, серед яких була довідка МВС України (за №208-17032016/80210), в якій зазначено, що станом на 17 березня він до кримінальної відповідальності не притягувався.

Колегія суддів апеляційного адмінсуду врятувала Шустера, дійшовши висновків: у рамках розслідування кримінального провадження №32015000000000198 ДФС журналісту не повідомлялося про підозру. При цьому він має статус свідка.

Умовне затишшя щодо персони Шустера протрималося до листопада. Генеральний директор каналу 3S.tv і партнер Павло Єлізаров повідомив, що Печерський районний суд Києва в закритому судовому засіданні ухвалив обшукати житло і студію ведучого ток-шоу «Шустер live» Савіка Шустера.

12 листопада Печерський районний суд Києва спростував інформацію про обшуки помешкання Шустера.

«2 листопада 2016 року слідчим суддею Печерського районного суду Києва Карабанем В.М. у відкритому судовому засіданні були розглянуті клопотання прокурора щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні кіпрських компаній та банку Республіки Кіпр. Документи стосуються кредиту, наданого Савіку Шустеру за договором позики (копії документів). Таким чином, у провадженні суду клопотань органів досудового розслідування чи прокурора про обшук, що стосуються Савіка Шустера, не перебувало», – сповістила прес-служба суду.

Новою точкою відліку «справи Шустера» стали чергові рухи Державної фіскальної служби. Як стало відомо «Главкому» з низки ухвал Печерського райсуду Києва, датованих 24 березня цього року, податківці одержали тимчасовий доступ до банківських рахунків естонського Versobankas Tallinn, латвійського Baltikums Bank AS і кіпрського Privatbank Cyprus. Також уперше відкрилися деталі ухилення Шустера і Ко від сплати податків.

Згідно з судовими ухвалами, ТОВ «Савік Шустер Студія» уклало ліцензійний договір з одним із клієнтів (особа не розголошується. – «Главком») на території України на передачу прав щодо використання 13 випусків програми «Шустер live». Від замовника виробник отримав 1 млн грн, але фактично основна частина платежу на суму $2,6 млн направлена на користь названої Савіком Шустером компанії Redwood Cоnsultans LTD (країна реєстрації – Беліз). Рахунок останнього офшора відкрито в Baltikums Bank AS з рахунку компанії Lorimer Trading Gorp. (країна реєстрації – Беліз), відкритого в Privatbank Cyprus.

Слідство стверджує, що всі права, обов'язки та документи на телепрограму «Шустер live» компанія Redwood Cоnsultans LTD передала компанії Cormer Limited (країна реєстрації – Республіка Кіпр). Отримані кошти у жовтні 2015 року перераховано компанії Freemont Group SA (країна реєстрації – Британські Віргінські острови) на рахунок, відкритий в естонському Versobankas Tallinn.

За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, заснували ТОВ «Савік Шустер Студія» кіпрський офшор – компанія «Шустер Медіа Інтернешенл Лімітід» (42,90%), колишній заступник міністра транспорту Рудьковського Павло Єлізаров (28,60%), Савік Шустер (14,30%), молодший брат колишнього міністра транспорту Сергій Рудьковський (14,20%). Кінцевими бенефіціарами записано Єлізарова та Олену Антонову через компанію «Шустер Медіа Інтернешенл Лімітід» (Антонова – екс-депутатка Київради, топ-менеджер у групі Віктора Пилипишина (ТОВ «Стоїк-плюс», «Центр агропромислових технологій»).