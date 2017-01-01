Сім’ям загиблих військовослужбовців виплачуватимуть більше мільйона гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці

Рада ухвалила закон про підвищення соціального захисту військовослужбовців

Верховна Рада ухвалили закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей». Відповідне рішення підтримали 249 депутатів.

Законодавчим актом статтю 23 Закону України «Про міліцію» після частини сьомої доповнено новою частиною такого змісту: «Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності працівника міліції, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції, здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Законом статтю 162 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» викладено в редакції, згідно з якою:

1. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:

а) 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадках, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2 статті 16 цього Закону;

б) 375-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 225-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, – у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (підпункт 4 пункту 2 статті 16 цього Закону).

2. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у підпунктах 5-9 пункту 2 статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом міністрів України. При цьому у випадках, зазначених у підпункті 5 пункту 2 статті 16 цього Закону, розмір одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 105-кратний прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб».

Статтю 21 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» доповнено частиною шостою такого змісту: «У разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, працівників міліції під час безпосередньої участі в антитерористичній операції одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі та порядку, визначених Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Слід зазначити, що з 1 січня 2017 року прожитковий мінімум на одну особу складає 1544 грн.

Джерело: Укрінформ