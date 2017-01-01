«Синій кит». У Бахмуті 13-річна дівчинка намагалася зістрибнути з даху

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онлайн-гра «Синій кит»

У Бахмуті Донецької області 13-річна дівчинка намагалася зістрибнути з даху, виконуючи завдання «групи смерті»

Про це повідомляє обласне управління Національної поліції.

У поліції розповіли, що школярка 2003 року народження вже перебувала під увагою поліцейських. Місяць тому, з'ясувавши, що дівчинка є активною учасницею «групи смерті» і вже приступила до виконання перших завдань "квесту", співробітники поліції спільно з її матір'ю і викладачами врятували дівчину від трагедії, переконавши залишити всі можливі контакти з небезпечною грою.

Поліцейські провели ряд заходів в навчальному закладі, де навчається дівчинка, і попередили учнів про ознаки, які можуть свідчити, що їх друзі в небезпеці.

«Сьогодні дівчинка разом зі своєю подругою вирішила погуляти по місту і пішла в район річки, де знаходяться недобудови. Вона, не пояснюючи нічого своїй подрузі, сама залізла на дах двоповерхової будівлі і, вставши на краю, вирішила стрибнути і тим самим покінчити з собою», - повідомили в поліції.

Дівчинка на прохання подруги не реагувала. Її на даху побачила компанія випадкових перехожих. Її вмовляли злізти з даху, двоє хлопців навіть залізли на дах, але, зрозумівши, що самі ситуацію вирішити не можуть, подзвонили в поліцію.

Як повідомляв Главком, поліція з`ясувала, що на Сумщині близько 30 учнів мають на тілі характерні порізи чи малюнки, що дає підстави стверджувати про їх ймовірну участь в онлайн грі «Синій кит».

«За ініціативи поліції та прокуратури в шкільних закладах Сумщини проведено медичний огляд учнів щодо виявлення відповідних пошкоджень. Результати огляду виявились шокуючими. Близько 30 учнів мають характерні порізи чи малюнки, що дає можливість стверджувати про ймовірну участь їх у вищезазначених іграх», - йшлося у повідомленні МВС.

Вже розпочато низку кримінальних проваджень за ст.120 КК України «доведення до самогубства». Правоохоронці з'ясовують особи так званих «кураторів», перевіряють контакти і групи. Крім того, працюють над виявленням інших неповнолітніх гравців.

Як зазначається, зі школярами ймовірно «синього кита» працюють як співробітники ювенальної превенції, так і психологи та педагоги. Дітям переважно від 10 до 15 років.

Нагадаємо, Працівники департаменту кіберполіції України виявили у соціальних мережах 434 «групи самогубств».

«Виявлено 434 «групи самогубств», з них 102 заблоковано. Кількість облікових записів, яких вдалося ідентифікувати як такі, що зареєстровані на території України, становить 34 970», – уточнили у відомстві.

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