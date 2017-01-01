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    Синоптики обіцяють на четвер заморозки

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    Заморозки на грунті
    Заморозки на грунті

    Подекуди в Україні пройдуть дощі

    У четвер, 13 квітня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці і вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, вдень +11...+13 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці і вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+16 градусів. У Карпатах вночі без опадів, вранці і вдень дощ з мокрим снігом, температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вранці і вдень невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +8...+14 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, на ґрунті, а місцями і в повітрі заморозки 0...-5 градусів, удень +11...+17 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, на ґрунті, а місцями і в повітрі заморозки 0...-5 градусів, удень +12...+17 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, на ґрунті, а місцями і в повітрі заморозки 0...-5 градусів, удень +14...+19 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +14...+19 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +16...+18 градусів.

    Джерело: Українські новини

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