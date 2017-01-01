Синоптики попередили про нічні заморозки в Україні

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Заморозки у квітні

Очікуються на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0... -5 градусів

Вночі 12 квітня у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5 градусів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 11 квітня по Київській області пориви вітру 15-20 м/с та гроза.

«Вночі 12 квітня у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°; вночі 13 квітня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, південних та східних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°2, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у найближчу добу, 12 квітня, під натиском арктичного холоду тепло почне відступати за межі України, погоду більшості областей, крім заходу, буде визначати атмосферний фронт, зміщається в східному напрямку.