Сирійське місто Хомс повністю перейшло під контроль військ Асада

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Хомс

Війська президента Асада тепер контролюють головні міста Сирії

У сирійському місті Хомс сотні повстанців з сім'ями залишили останній район, який ще утримувала опозиція.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Таким чином за укладеною між урядом і повстанцями угодою місто перейшло під повний контроль сил президента Сирії Башара Асада. Район Уера покинули близько 700 бійців і їх сім'ї, загалом близько 3 тисяч осіб, які за останні два дні виїхали автобусами у заключному етапі евакуації.

Хомс, який колись був центром повстання проти президента Башара Асада, був у центрі облоги урядовими військами протягом чотирьох років.

За останні місяці тисячі повстанців і їх сім'ї залишили райони в західній Сирії після укладених з урядом угод. Асад тепер контролює головні міста Сирії.

Опозиція розкритикувала ці угоди як «вимушене переміщення», що сталося після місяців або років облоги і бомбардувань з боку урядових сил. Евакуйовані переважно залишили провінцію Ідліб, контрольовану повстанцями, і місто Джарабус, розташований уздовж кордону Сирії з Туреччиною.

Нагадаємо, 6 травня у Сирії вже незабаром після вступу в силу меморандуму про зони деескалації спалахнули нові бої між сирійською армією і повстанцями. Сирійська авіація завдала ударів по контрольованому повстанцями місту аз-Залакіят і базам повстанців в сусідній провінції Хама.