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    Сирія: авіація Асада завдала ударів по повстанцям, незважаючи на мирний меморандум

    • Сьогодні, 14:43
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    Авіація завдала ударів по контрольованому повстанцями місту аз-Залакіят

    У Сирії вже незабаром після вступу в силу меморандуму про зони деескалації спалахнули нові бої між сирійською армією і повстанцями. Сирійська авіація завдала ударів по контрольованому повстанцями місту аз-Залакіят і базам повстанців в сусідній провінції Хама, повідомила в суботу, 6 травня, Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR).

    Про спалах бойових дій незабаром після опівночі в суботу повідомив і представник повстанських формувань. Сирійська армія поки не прокоментувала ці повідомлення.

    Відповідно до угоди, яку 4 травня уклали в Астані Росія, Іран і Туреччина, в Сирії створюється чотири зони деескалації. Найбільша з них розташована на півночі Сирії, вона включає в себе провінцію Ідліб, частину Латакії, Алеппо і Хами. Зони деескалації утворені також в провінції Хомс, в Східній Гуті і на півдні Сирії біля кордону з Йорданією.

    Уздовж кордонів зон деескалації будуть створені смуги безпеки, що включають КПП і спостережні пункти, якими будуть управляти Росія, Туреччина та Іран.

    Джерело: Deutsche Welle

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