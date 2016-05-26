Ситник зізнався, що у стосунках між НАБУ та САП є певні «тертя»

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Директор НАБУ не розуміє окремих рішень Спеціалізованої прокуратури

Окремі рішення працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури важко зрозуміти.

Про це в ефірі програми FACE2FACE на телеканалі ZIK заявив Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро.

Гість програми не заперечив, що у стосунках між НАБУ та САП є певні «тертя».

«Трохи мені дивна позиція, коли 4 січня оголошується остаточна підозра, яка погоджується прокурором, і в той же день закінчується слідство щодо шести обвинувачених. Ми ознайомлюємо підозрюваних із матеріалами провадження, і вже на стадії складання обвинувального акту щодо одного з них закривається справа. При тім, ми про це дізнаємося випадково, бо справа вже у прокуратурі. Що ж змінилося?», – розповів Артем Ситник.

Гість програми наголосив, що не вважає правильним те, що прокурор має погоджуватися з усіма рішеннями детективів чи слідчих. «Можливо, є розбіжності між думкою детектива і прокурора, і закон у таких випадках дає змогу оскаржити дії прокурора детективу, то ми цим правом користуємося», – сказав очільник НАБУ. Проте, з його слів, є такі рішення, які він зрозуміти не може.

«Зараз ми готуємо звернення до антикорупційної прокуратури, щоб зрозуміти, що відбулося», – додав він.

Раніше Ситник заявив, що події в парламенті, пов’язані з обранням аудитора НАБУ мають на меті зняття його з посади.