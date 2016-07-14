НАБУ оскаржило рішення прокурора про закриття справи щодо екс-головного санлікаря

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Святослав Протас

У НАБУ уточнили, що відповідну скаргу направлено на ім’я керівника САП Назара Холодницького

Детективи НАБУ подали скаргу на рішення Василя Кричуна, старшого прокурора групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про закриття кримінального провадження стосовно в.о. голови Державної санітарної епідеміологічної служби України Святослава Протаса та начальника одного з департаментів ДСЕС. Відповідну скаргу направлено на ім’я керівника САП Назара Холодницького.

В скарзі йдеться зокрема про те, що детективи Бюро зібрали вичерпну доказову базу й не погоджуються з рішенням прокурора Кричуна про відсутність складу злочину, а також просять керівника САП скасувати постанову про закриття кримінального провадження та змінити групу прокурорів.

Як повіідомлялося раніше, кримінальне провадження щодо колишнього голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослава Протаса, підозрюваного в отриманні хабара, закрили за відсутністю складу злочину.

Як відомо, 30 червня 2016 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що під час спільної операції НАБУ і Нацполіція затримали у робочому кабінеті головного санітарного лікаря України Святослава Протаса.

У НАБУ розповіли, що головному санітарному лікарю Протасу було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а начальнику департаменту ДСЕС О.Чепурному – за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 ККУ.

Як повідомлялося влітку 2016 року, детективи Національного антикорупційного бюро України клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту для головного санітарного лікаря Святослава Протаса, затриманого напередодні за розкрадання держкоштів.

Згодом суд заарештував Протаса на два місяці з правом внесення 415 тис. грн застави. Протас вийшов під заставу.

14 липня 2016 року Кабмін звільнив керівника Держсанепідемслужби, якого звинувачують у хабарництві.



