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    Словацький реформатор розповів, чого не вистачає Гройсману

    • Сьогодні, 08:08
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    <p>Співголова Стратегічної групи радників з підтримки реформ, колишній віце-прем&rsquo;єр та екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош</p>

    Співголова Стратегічної групи радників з підтримки реформ, колишній віце-прем’єр та екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош

    Міклош назвав одну із найголовніших причин гальмування змін в Україні

    Для успіху в реформуванні України уряду не вистачає підтримки Верховної Ради. Про це в ефірі «5 каналу» заявив співголова Стратегічної групи радників з підтримки реформ, колишній віце-прем’єр та екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош.

    «Одна із найголовніших причин гальмування змін, є те, що підтримка парламенту не є досить ефективною. Тому що коли ми поглянемо на те, як проводилися реформи в інших країнах, то там була сильніша підтримка і кооперація між парламентом і владою», – сказав він.

    Нагадаємо, політолог Вадим Карасьов назвав колишнього міністра фінансів та керівника Нацбанку Польщі Лєшека Бальцеровича та колишнього віце-прем’єра та екс-міністра фінансів Словаччини Івана Міклоша агентами МВФ в Україні. 

    Інший політолог Андрій Золотарьов вважає роботу Стратегічної групи радників з підтримки реформ на чолі з Бальцеровичем та Міклошем лише красивою ширмою.

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