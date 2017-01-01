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    Смерть Любомира Гузара: у Львові оголосили день жалоби

    • Сьогодні, 02:23
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    Любомир Гузар
    Любомир Гузар

    Любомир Гузар у 2008 році став почесним громадянином Львова

    В четвер, 1 червня, у Львові оголошено жалобу через смерть Блаженнішого Любомира Гузара.

    Про це повідомляє сайт міськради.

    «Відповідно до розпорядження міського голови Львова, 1 червня у місті оголошено день жалоби. Відтак, буде вивішено державний прапор України з траурними стрічками та приспущено державний прапор на усіх адміністративних будівлях. Також рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів», - йдеться в повідомленні мерії.

    Любомир Гузар у 2008 році став почесним громадянином Львова. 

    Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

    В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. 

    У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

    Читайте матеріал «Главкома»:  «Війна буде тривати, допоки вона буде вигідна». Заповіт Любомира Гузара.

    Також читайте інтерв'ю: Любомир Гузар: 25 грудня чи 7 січня? Переконаний, всі християни повинні святкувати Різдво разом

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