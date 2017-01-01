Смерть Любомира Гузара: у Львові оголосили день жалоби

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Любомир Гузар

Любомир Гузар у 2008 році став почесним громадянином Львова

В четвер, 1 червня, у Львові оголошено жалобу через смерть Блаженнішого Любомира Гузара.

Про це повідомляє сайт міськради.

«Відповідно до розпорядження міського голови Львова, 1 червня у місті оголошено день жалоби. Відтак, буде вивішено державний прапор України з траурними стрічками та приспущено державний прапор на усіх адміністративних будівлях. Також рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів», - йдеться в повідомленні мерії.

Любомир Гузар у 2008 році став почесним громадянином Львова.

Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.

У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

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