Сміттєвий колапс у Львові: Садовий скликав екстрену сесію міськради (оновлюється)

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Львівська міськрада

На позачерговому пленарному засіданні Львівської міськради визначать майданчики, які можна буде використовувати як станції перезавантаження відходів

У Львові скалалася надзвичайна ситуація із вивезенням твердих побутових відходів. За словами мера міста Андрія Садового, сміття не вивозять зі Львова вже близько восьми місяців. У зв’язку з цим у Львові було скликано позачергову сесію міськради.

На сесії розглянуть рішення про те, щоб визначити майданчики у місті Львові, які можуть бути як станції перевантаження відходів.

«Ми у складній ситуації. Я попросив секретаря міської ради скликати позачергове засідання сесії міської ради, сьогодні ми збираємось. Я би хотів, щоб депутати імплементували рішення, яке ми приймаємо», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ситуація із вивезенням і захороненням сміття у Львові залишається критичною і має тенденцію до погіршення. Станом на зараз два перевізники вичерпали можливості для вивезення, інші чотири мають складнощі з вивезенням ТПВ», – зазначив на початку сесії Садовий.

Крім того, Садовий запропонував визначити майданчики у місті Львові, які може бути визначено як станції перевантаження. «Спочатку один майданчик на два райони і відтак, щоб перейти до можливого формату – у кожному районі по майданчику. Розглянути можливість уже здійснити заходи, щоб використовувати пресувальну лінію, яка є в нас на вул. Шевченка, 327-г. Щоб можна було вже найближчим часом використовувати її для пресування сміття. Це дозволить нам зменшити в шість разів обсяги сміття, яке буде вивозитись», – зазначив міський голова.

Крім того, було запропоновано виділити з бюджету міста кошти на придбання ще однієї-двох пресувальних ліній, які мають бути розміщені в інших районах міста. Також кошти мають бути передбачені на облаштування земельних ділянок, де організовуватимуть ці перевантажувально-пресувальні станції.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до жителів міста, у зв’язку з ситуацією, що склалась із вивезенням твердих побутових відходів у місті. Мер зазначив, що ситуація критична.

11:00 Позачергове планарне засідання відкрито. У залі перебуває 53 депутати міськради.

11:08 Садовий: «У цьому році ми почнемо будувати перший завод в Україні із глибинної переробки сміття».

11:20 Депутат міськради Валерій Веремчук: «Така критична ситуація склалась через бездіяльність міських органів».

11:23 Міський голова Андрій Садовий: «Щоб оголошувати конкурс на проект заводу, потрібна ділянка. Її немає. Це завдання державних органів».