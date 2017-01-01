СNN: генпрокурора США знову запідозрили у зв’язках з РФ
- Сьогодні, 07:34
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ФБР намагається визначити ступінь взаємодії інших членів кампанії Трампа з російським послом
Генерального прокурора Джеффа Сешнса знову запідозрили у контактах з російськими урядовцями: він міг мати ще одну негласну зустріч з послом Росії в США.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела серед республіканців і демократів у Конгресі США.
«Члени розслідування в Конгресі наразі встановлюють, чи мав генеральний прокурор Джефф Сешнс ще одну приватну зустріч з послом Росії під час президентської кампанії», - зазначається в повідомленні.
Їх цікавить готель Мейфлауер у Вашингтоні, 27 квітня 2016 року, де тодішній кандидат Дональд Трамп виступив зі своїм першим великим зверненням з питань зовнішньої політики. Перед промовою Трампа в той день сенатор Сешнс і російський посол Сергій Кисляк були разом на невеликому VIP-заході. Факт їхньої особистої зустрічі поки офіційно не підтверджений, однак слідчі працюють в цьому напрямі.
ФБР намагається визначити ступінь взаємодії інших членів кампанії Трампа з російським послом під час заходу. Розслідуванням у займається спеціальний прокурор, призначений кілька тижнів тому.
Нагадаємо, що Джефф Сешнс під час слухань у Сенаті перед його призначенням на посаду генпрокурора заявив, що не мав контактів з представниками російського уряду. Натомість пізніше з'ясувалося, що він принаймні один раз зустрічався з російським послом Сергієм Кисляком.
Раніше The Washington Post опублікувала статтю про дві зустрічі Сешнса з послом Росії в США Сергієм Кисляком в 2016 році. Одна із зустрічей начебто відбулася у вересні – період, який спецслужби США вважають «піком російської хакерської кампанії», покликаної вплинути на результати президентських виборів в країні.
Джерело: ТСН