  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У США проти генпрокурора подали позов за приховування зв’язку з РФ

    • Сьогодні, 00:41
    • Розсилка
    Джефф Сешнс
    Джефф Сешнс

    Минулого року генпрокурор міг двічі зустрічатися з послом Росії в США

    Юристи в США подали позов проти генпрокурора Джеффа Сешнса за те, що в комітеті сенату Конгресу він приховав «зв'язки з російським урядом» 

    Про це повідомляє The Washington Post.

    Позов був направлений від імені Американської ради з громадянських свобод в адвокатську дисциплінарну комісію Алабами. Сешнс є членом колегії адвокатів цього штату з 1973 року.

    Читайте також

    Дисциплінарна комісія з п'яти членів визначить, чи є скарга належною, після чого документ направлять Сешнсу, який повинен буде дати письмову відповідь.

    Потім почнеться розслідування комітету з розгляду скарг і канцелярії генерального радника, після чого в ході закритих слухань будуть представлені докази і свідчення свідків.

    Ці підрозділи винесуть свої рекомендації вже безпосередньо в дисциплінарну комісію, яка визначить, чи слід накласти санкції. Згідно з статусом комісії, вона має право призначити покарання від догани до позбавлення права займатися адвокатською діяльністю — тимчасово або постійно.

    Нагадаємо, що раніше The Washington Post опублікувала статтю про дві зустрічі Сешнса з з послом Росії в США Сергієм Кисляком в 2016 році. За інформацією видання, під час прийняття присяги в Конгресі генпрокурор промовчав про ці контакти. Газета додала, що одна із зустрічей відбулася у вересні – період, який спецслужби США вважають «піком російської хакерської кампанії», покликаної вплинути на результати президентських виборів в країні.

    Представники Демократичної партії США закликають Сешнса залишити посаду.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    Росія США розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ