У США проти генпрокурора подали позов за приховування зв’язку з РФ

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Джефф Сешнс

Минулого року генпрокурор міг двічі зустрічатися з послом Росії в США

Юристи в США подали позов проти генпрокурора Джеффа Сешнса за те, що в комітеті сенату Конгресу він приховав «зв'язки з російським урядом»

Про це повідомляє The Washington Post.

Позов був направлений від імені Американської ради з громадянських свобод в адвокатську дисциплінарну комісію Алабами. Сешнс є членом колегії адвокатів цього штату з 1973 року.

Дисциплінарна комісія з п'яти членів визначить, чи є скарга належною, після чого документ направлять Сешнсу, який повинен буде дати письмову відповідь.

Потім почнеться розслідування комітету з розгляду скарг і канцелярії генерального радника, після чого в ході закритих слухань будуть представлені докази і свідчення свідків.

Ці підрозділи винесуть свої рекомендації вже безпосередньо в дисциплінарну комісію, яка визначить, чи слід накласти санкції. Згідно з статусом комісії, вона має право призначити покарання від догани до позбавлення права займатися адвокатською діяльністю — тимчасово або постійно.

Нагадаємо, що раніше The Washington Post опублікувала статтю про дві зустрічі Сешнса з з послом Росії в США Сергієм Кисляком в 2016 році. За інформацією видання, під час прийняття присяги в Конгресі генпрокурор промовчав про ці контакти. Газета додала, що одна із зустрічей відбулася у вересні – період, який спецслужби США вважають «піком російської хакерської кампанії», покликаної вплинути на результати президентських виборів в країні.

Представники Демократичної партії США закликають Сешнса залишити посаду.

Джерело: ТСН