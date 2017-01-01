Соціологи з'ясували, які подарунки хочуть отримати жінки на 8 Березня і які отримають

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8% жінок відповіли, що не мають людини, від якої вони чекають подарунків, та 5% чоловіків зазначили, що не мають кому їх дарувати

Згідно з опитуванням КМІС, головні подарунки, які хотіли б отримати жінки на 8 березня – це квіти, турбота й увага, ювелірна прикраса, романтична подорож, туалетна вода чи парфуми та косметика і гроші.

Так, квіти бажають отримати 27% жінок, 34% чоловіків мають намір їх дарувати. Серед жінок 12% не чекають від чоловіків ніяких подарунків крім турботи та уваги, та лише 6% чоловіків відмітили цей пункт. Крім того, ювелірну прикрасу хотіли б отримати в подарунок 7% жінок, така сама кількість чоловіків планують її дарувати. Також романтичну подорож бажають отримати у подарунок 6% жінок, така сама кількість чоловіків планують її дарувати. Туалетну воду, парфуми або косметику хотіли б отримати у подарунок 5% жінок, та 8%чоловіків планують зробити саме такий подарунок. Гроші в подарунок хотіли б отримати 5% жінок та, 4% чоловіків планують їх дарувати.

Серед жінок 8% відповіли, що не мають людини, від якої вони чекають подарунків, та 5% чоловіків зазначили, що не мають кому їх дарувати.

Як зазначають соціологи, в цілому бажання жінок та плани чоловіків збігаються, значущі розбіжності є лише в декількох позиціях: чоловіки дарують квіти частіше, ніж хотіли б жінки, те ж саме можна сказати про туалетну воду, парфуми або косметику. «Турбота й увага на другому місці в ієрархії подарунків – 12% жінок відповіли, що вважають це подарунком, проте лише 6% чоловіків готові їм цього дати.

Порівняно з минулими роками в цілому тенденції залишаються незмінними. Кількість жінок, які б хотіли отримати у подарунок квіти збільшилася на 4 процентних пункти (було 23%,стало 27%), серед чоловіків також збільшилася кількість тих, хто має намір дарувати квіти – на 4 процентних пунктів (було 30%, стало 34%).