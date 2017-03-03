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    Україна залишається у топ-10 найбідніших країн світу – Bloomberg

    • Сьогодні, 10:42
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    Зараз наша країна перебуває на сьомому місці. Перших три місця в рейтингу посідають Венесуела, Південна Африка і Аргентина

    Україна цього року залишиться в десятці найбідніших країн за версією американського ділового видання Bloomberg.

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    У Bloomberg's Misery Index (індекс бідності чи знедоленості), який ґрунтується на прогнозах інфляції та безробіття у 2017 році, Україна займає сьому позицію з прогнозованим індексом 19.

    1

    При цьому зазначається, що у 2016 році Україна була на третій сходинці з індексом 24,4.

    2

    Найгірша ситуація у Венесуелі (очікуваний індекс – 499,7). Найкраща – у Таїланді (65 позиція з індексом 2,6).  

    3

    Росія займає 21-шу позицію з прогнозованим індексом 10,3, хоча актуальний на 2016 рік показник був 12,6 (12-та позиція).

    4

    Казахстан посідає за прогнозами 14-ту позицію (індекс 12,5), що також краще за попередню шосту позицію (19,7).

    5

    Німеччина й Австрія, наприклад, поділили 41-шу позицію (індекс 7,8).

    6

    Китай на 52-й позиції (6,4), за ним Нова Зеландія (6,3).

    8

    В’єтнам, Малайзія, Гонконг, Південна Корея – у «золотій» десятці, разом з Ізраїлем, Швейцарією, Японією та Сінгапуром.  

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