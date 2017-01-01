Сьогодні Макрон призначить прем’єра Франції

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Президент Франції Еммануель Макрон

15 травня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться в Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

Президент Франції Еммануель Макрон планує 15 травня, у свій перший повний день на посаді, призначити нового прем’єр-міністра, а також відвідати канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Центрист, який у другому турі виборів переміг ультраправу кандидатку Марін Ле Пен, 14 травня перебрав повноваження від свого попередника на посаді президента, соціаліста Франсуа Олланда. Того ж дня Макрон виклав свою програму, пунктами якої є відновлення французької єдності та відновлення довіри в межах Євросоюзу.

Експерти припускають, що Макрон назве прем’єр-міністром представника партії «Республіканці» Едуара Філіпа. 46-річний Філіп є мером Гавра, портового міста на півночі Франції, він представляв свій регіон у парламенті в останні п’ять років. Він і Макрон мають схожі погляди на економіку і соціальні питання.

Пізніше 15 травня президент Франції зустрінеться в Берліні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб зміцнити відносини своєї країни з давнім союзником. Після виборів Меркель вітала перемогу 39-річного Макрона над ультраправою суперницею Марін Ле Пен.

Наступного місяця на Францію очікують ще одні вибори. Французи обиратимуть парламент 11 та 18 червня.

Нагадаємо, що у день інавгурації восьмого президента Франції штаб Еммануеля Макрона повідомив про перші призначення в адміністрації Єлисейського палацу.

Джерело: Радіо Свобода