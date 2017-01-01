Стали відомі перші призначення Макрона на посаді президента Франції

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Фото: wikipedia.org Єлисейський палац

Генеральним секретарем Єлисейського палацу став Алексіс Колер

У день інавгурації восьмого президента П'ятої республіки штаб Еммануеля Макрона повідомив про перші призначення в адміністрації Єлисейського палацу. Про це повідомляє RFI.

«Чотири ключові фігури в адміністрації Емманюеля Макрона були оприлюднені всього за кілька хвилин до того, як новообраний президент ступив на сходинки Єлисейського палацу», - йдеться в повідомленні.

Так, Алексіса Колера призначено генеральним секретарем Єлисейського палацу. 44-річний випускник Національної школи адміністрації працював у дирекції податкової служби Франції та Міжнародному валютному фонді. В уряді Франсуа Олланда Алексіс Колер був директором кабінету міністра економіки і фінансів П'єра Московісі (перший склад кабміну, де прем'єр-міністром був Жан-Марк Еро), а потім і Еммануель Макрон. Після того як Макрон пішов з посади міністра, Алексіс Колер пішов працювати в приватне підприємство.

Патріса Стрзода призначено директором кабінету президента. У його функції входить керівництво адміністрацією Єлисейського палацу. Йому 64 роки, він також є випускником Національної школи адміністрації.

У Патріса Стрзоди – довга кар'єра держчиновника. Він керував префектурами поліції в різних департаментах Франції, а також був префектом цілого регіону – Бретані. В уряді Франсуа Олланда Патріс Стрзода виконував функції директора кабінету міністра внутрішніх справ Бернара Казньова, а потім, коли Казньова було призначено прем'єр-міністром Франції, перейшов з ним в Матіньон як директор кабінету. За кілька місяців до виборів Патріс Стрзода був призначений префектом регіону Іль-де-Франс.

Філіп Етьєн, 61 рік, дипломат з багаторічним стажем, був призначений дипломатичним радником Еммануеля Макрона. Зараз Філіп Етьєн є послом Франції у Берліні.

Згідно з деякими джерелами, Філіп Етьєн повинен був замінити Жан-Моріса Риперта в Москві, але його нове призначення цьому завадило. Раніше Філіп Етьєн вже працював у Москві радником посла з питань економічного співробітництва і культури. Крім цього Філіп Етьєн працював послом в Югославії, ФРН (до об'єднання Німеччини) і Румунії. Також був представником Франції в ЄС. У період президентства Ніколя Саркозі Філіп Етьєн був директором кабінету міністра закордонних справ Франції Бернара Кушнера. Варто зазначити, що під час навчання в Національній школі адміністрації Філіп Етьєн був однокурсником Франсуа Олланда.

Ісмаеля Емельєна названо спеціальним радником Еммануеля Макрона. Це наймолодший із призначених у неділю функціонерів, йому лише 30 років.

Ісмаель Емельен зіграв важливу роль у передвиборній кампанії кандидата руху "Вперед!", будучи її головним стратегом. Спеціальність нового радника президента – комунікація, він має диплом інституту політичних наук і працював у великому рекламному та PR-агентстві Havas Worldwide. З нинішнім президентом Ісмаель Емельен працює з періоду, коли Макрон був міністром економіки. Тоді він обіймав посаду глави прес-служби Берсі. Примітно, що Ісмаель Емельєн також працював у Венесуелі, беручи участь у передвиборній кампанії Ніколаса Мадуро.

Очікується, що новий прем'єр-міністр Франції буде призначений на посаду в понеділок, 15 травня, а новий уряд країни - у вівторок, 16 травня.

Раніше сьогодні Еммануель Макрон був офіційно проголошений президентом Франції. У своїй інавгураційній промові Еммануель Макрон заявив, що має намір об'єднати весь французький народ.

Джерело: Укрінформ