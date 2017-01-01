Сьогодні сенат Нідерландів голосуватиме щодо асоціації Україна-ЄС

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Нідерланди стали останньою країною ЄС, яка не завершила ратифікацію Угоди про асоціацію

У Верхній палаті парламенту Нідерландів у вівторок відбудеться голосування щодо законопроекту, яким вводиться в дію ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Згідно з графіком, голосування призначене на 13.40 за місцевим часом (14.40 за Києвом), повідомляє «Укрінформ».

Нижня палата парламенту Нідерландів раніше підтримала цей законопроект. Для завершення ратифікації документ має бути також підтриманий Верхньою палатою.

Нідерланди наразі є єдиною країною в ЄС, що ще не здійснила ратифікації цієї угоди. Ця ратифікація вже була схвалена в Нідерландах на всіх рівнях, але процес зупинився на найостаннішій, уже технічній стадії – передачі на зберігання до Брюсселя ратифікаційних документів – після того, як ця угода стала першим об’єктом прагнення євроскептиків скористатися новим законом Нідерландів про консультаційні референдуми щодо вже ухвалених законів.

У референдумі у квітні 2016 року взяв участь ледь більший відсоток виборців, ніж мінімальних 30%, необхідних для визнання його чинним, але серед цих учасників більшість була проти ратифікації: 61% відсоток учасників референдуму, в якому взяли участь понад 32% виборців, проголосував проти, таким чином долю угоди вирішили менш ніж 19,7% нідерландських виборців.

В середині грудня минулого року лідери Євросоюзу погодили запропоновані Нідерландами пропозиції щодо умов завершення ратифікації Угоди про асоціацію. Після цього уряд Нідерландів представив законопроект про введення в дію ратифікації на розгляд парламенту.

24 травня у сенаті Нідерландів відбулися дебати щодо асоціації України та ЄС.

Як повідомлялося, у сенаті Нідерландів утворилася більшість на підтримку Угоди про асоціацію України і Європейського союзу.