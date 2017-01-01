Сьогодні у Нідерландах відбуваються важливі для всього ЄС вибори

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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (ліворуч) та лідер Парітї Свободи Ґерт Вілдерс

Правоцентристська партія прем’єр-міністра Марка Рютте конкурує з ультраправою Партією Свободи Ґерта Вілдерса за 150 мандатів

Сьогодні, 15 березня, у Нідерландах відбуваються вибори до нижньої палати парламенту, які можуть засвідчити рівень антиіммігрантських і націоналістичних настроїв у голландському суспільстві на тлі суперечностей із Туреччиною.

Правоцентристська партія прем’єр-міністра Марка Рютте конкурує з ультраправою Партією Свободи Ґерта Вілдерса за 150 мандатів у парламенті. Це голосування розглядається як випробування для всього Євросоюзу, партія Вілдерса виступає, зокрема, за вихід Нідерландів із ЄС.

Опитування громадської думки вказували на незначну перевагу владної партії, але ці дослідження не повною мірою враховували останній розвиток подій у відносинах із Туреччиною та реакцію голландського суспільства на це.

Представники місцевих органів влади у вихідні заборонили турецьким міністрам виступати в Нідерландах на мітингах, які збирали місцеві турки, прихильники призначеного на 16 квітня референдуму щодо посилення повноважень президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Ердоган у відповідь звинуватив голландців у поведінці, схожій на прояви нацизму.

Джерело: Радіо Свобода