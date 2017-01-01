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    Туреччина призупиняє дипломатичні відносини з Нідерландами

    • Сьогодні, 02:02
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    Турецький віце-прем'єр заявив про можливість перегляду угоди з Євросоюзом щодо міграції

    Туреччина припиняє дипломатичні відносини з Нідерландами на тлі дипломатичного кризи.

    Про це заявив турецький віце-прем'єр Нуман Куртулмуш, повідомляє ВВС.

    «Ми робимо те ж саме, що роблять і вони по відношенню до нас. Ми не дозволимо рейсам з дипломатами з Нідерландів приземлятися в Туреччині або використовувати наш повітряний простір. Ті, хто створив цю кризу, несуть відповідальність за її врегулювання», - сказав Куртулмуш.

    Він також заявив про можливість перегляду угоди з Євросоюзом щодо міграції.

    Як повідомлялося, влада Нідерландів 11 березня заборонила посадку в Роттердамі літаку з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу на борту. Незабаром з тиском зіткнулася й міністр у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетуль Саян Кайя, яка прибула в Нідерланди з Німеччини на автомобілі для участі у зустрічі з турецькою діаспорою.

    Поліція Нідерландів спочатку затримала співробітників охорони Фатми Бетуль Саян Кайя. Міністра спробували змусити вийти з автомобіля, а після її відмови пригрозили евакуацією машини. Зрештою Кайя була змушена вийти з автомобіля, і в супроводі співробітників поліції її було виселено до Німеччини. Вже звідти вона вирушила до Туреччини.

    Водночас співробітники поліції Нідерландів розігнали із застосуванням собак і кінних нарядів тисячі етнічних турків, які зібралися біля стін генконсульства в Роттердамі на знак підтримки турецького міністра.

    МЗС Туреччини зажадало, щоб посол Нідерландів в Анкарі, що перебуває наразі у відпустці за кордоном, не повертався певний час до виконання своїх обов'язків.

    Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

    В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

    Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.

    Пізніше міністр МЗС Туреччини Чавошоглу заявляв, що навіть вибачення Нідерландів не зможуть залагодити конфлікт, що стався, і країна вживатиме контрзаходів. 

    Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився офіційно вибачитися за відмову впустити до країни літак із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

    Туреччина відправила Нідерландам дві ноти протесту.

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